Michelle Obama gratuliert ihrem Ehemann Barack: «Liebe meines Lebens»

30 Jahre Ehe

Die Geschichte von Michelle und Barack Obama startete in einer Anwaltskanzlei, in der die «Becoming»–Autorin nach ihrem Studium arbeitete. Dort lernte sich das Paar kennen und im Oktober 1992 gaben sie sich dann das Jawort. Sie haben zwei gemeinsame Töchter Malia (26) und Sasha (23). 2022 redete die ehemalige First Lady in einem Interview mit dem Musiksender Revolt TV offen über die zehn Jahre ihrer Ehe mit Barack Obama, in denen sie ihren Mann «nicht ertragen konnte.» Doch auch solche Problem–Phasen gehören ihrer Ansicht nach zu einer guten Ehe. Sie erklärte: «Die Ehe ist nicht immer 50:50. Es gibt Zeiten, in denen ich 70 bin, er 30. Es gibt Zeiten, da ist er 60, ich 40.»