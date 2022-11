Geständnis in ihrem neuen Buch

Michelle Obama hat ihr Äusseres «immer gehasst»

In ihrem neuen Buch «Das Licht in uns» gibt sich Michelle Obama so offen wie nie. Die ehemalige First Lady schreibt darüber, dass sie mit ihrem Aussehen bis heute nicht zufrieden ist und während der Corona-Pandemie an Depressionen litt.