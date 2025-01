Michelle Obama nimmt nicht an Trumps Amtseinführung teil

Unstimmigkeit in Washington? Das Büro der Obamas hat am Dienstag, 14. Januar, bestätigt, dass die ehemalige First Lady Michelle Obama (60) in der kommenden Woche nicht an der Amtseinführung Donald Trumps (78) teilnehmen wird. Bei der Vereidigung am Montag, 20. Januar, werde der ehemalige US–Präsident Barack Obama (63) hingegen anwesend sein.