Michelle Obama spricht über die Erziehung ihrer Töchter im Weissen Haus

Viele ihrer Anhänger würden Michelle Obama (60) gerne als erste Präsidentin der USA sehen, doch bislang hat die Ehefrau von Ex–Präsident Barack Obama (62) stets bestritten, dass sie diesen Wunsch hege. Ein neues Interview mit Melinda French Gates (59) für deren Podcast «Moments That Make US» scheint dies zu untermauern. In dem Gespräch drehte sich vieles um Obamas Erfahrungen nach dem Auszug aus dem Weissen Haus und wie froh sie damals gewesen sei, wenigstens ein bisschen mehr Normalität in ihrem Leben zurückerlangt zu haben. «Es waren wundervolle acht Jahre, aber es war so unnormal», blickt Michelle Obama im Gespräch mit French Gates zurück.