Michelle Obama spricht über Tod und wichtige Lektion ihrer Mutter

«Mein Mann findet das morbide»

Die Mutter von zwei Töchtern möchte ihre restliche Zeit «achtsamer» leben. «Mein Mann findet das morbide, aber mit 61 Jahren habe ich, wenn ich Glück habe, wenn ich wirklich gesegnet bin, noch 25 Sommer», überschlägt sie. «Ich habe das Gefühl, dass die Jahre nur so vergehen, wenn ich nicht darauf achte», fuhr sie fort. «Und am Ende verbringt man ein Jahr damit, was zu tun? Haben Sie alles getan, was Sie tun wollten? Haben Sie Zeit mit den Menschen verbracht, mit denen Sie Zeit verbringen wollten, und haben Sie die Dinge getan, die Sie tun wollten?»