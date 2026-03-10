Michelle Pfeiffer: Seltener Auftritt mit ihrem Ehemann David E. Kelley

Die Liebesgeschichte des Paares begann vor mehr als drei Jahrzehnten mit einem unglücklichen Blind Date. Während eines Auftritts in der «Drew Barrymore Show» erinnerte sich die Schauspielerin daran, dass sie etliche weitere Menschen zu dem Date eingeladen hatte, weil sie diese Art von Treffen eigentlich nicht wollte. «Wir haben den ganzen Abend kein Wort miteinander gewechselt, und dann ist er früh auf eine andere Party gegangen, und ich dachte: ‹Okay, das ist ja gut gelaufen›». Sie sei sogar der Meinung gewesen, dass er besser zu ihrer Schwester passen würde. Doch Kelley war offensichtlich anderer Meinung und rief zwei Tage später bei der Schauspielerin an.