Michelle Pfeiffer und David E. Kelley feiern 30. Hochzeitstag

Schauspielerin war sehr nervös bei ihrem ersten Treffen

Die Schauspielerin und der Filmproduzent lernten sich 1993 auf einem Blind Date kennen. Noch im selben Jahr läuteten die Hochzeitsglocken. In einem Gespräch mit Moderator Jimmy Fallon im vergangenen Jahr, erzählte die 65–Jährige mehr über den Anfang dieser grossen Liebe: «Ich hatte einige schlechte Blind Dates und wollte nicht noch einmal auf eines gehen.» Doch schliesslich habe ihre beste Freundin sie überzeugt, es ein letztes Mal zu versuchen und Kelley kennenzulernen. «Ich war so nervös», so der Hollywood–Star weiter.