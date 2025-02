Michelle Trachtenberg sollte wohl in «Buffy»-Reboot mitspielen

Die Rolle der Dawn Summers in der Kultserie «Buffy – Im Bann der Dämonen» war eine der bekanntesten von Michelle Trachtenberg (1985–2025). Wie jetzt bekannt wird, sollte die kürzlich im Alter von nur 39 Jahren überraschend verstorbene Schauspielerin angeblich auch an einer geplanten Neufassung der Serie mitwirken. Wie eine anonyme Quelle gegenüber «DailyMail.com» enthüllt haben soll, stand Trachtenberg demnach bereits in konkreten Verhandlungen für eine Rückkehr.