Michelle und Barack Obama landen neuen Podcast-Deal

Die Obamas stehen laut «The Hollywood Reporter» damit auf einer Liste mit Stars wie Kerry Washington (45), George Clooney (61) oder Queen Latifah (52), die ebenfalls mehrjährige Verträge mit Audible abgeschlossen haben. Zuvor hatte das Ehepaar einen Deal mit Spotify und brachte unter anderem die Formate «Renegades: Born in the USA» und «The Michelle Obama Podcast» auf den Weg. Higher Ground wird in nächster Zeit noch einige verbleibende Folgen und Shows aus seinem Spotify-Vertrag veröffentlichen.