Michelle und Barack Obama: Süsse Glückwünsche an ihre Tochter Sasha

Sasha ist die jüngste Tochter von Barack Obama und seiner Frau Michelle. Sie wurde am 10. Juni 2001 geboren. Ihre ältere Schwester Malia (25) kam am 4. Juli 1998 zur Welt. Die Obamas sind seit dem 3. Oktober 1992 verheiratet. Von 2009 bis 2017 bildeten sie das Präsidentenpaar der USA. Ihre Töchter waren beim Amtsantritt sieben und zehn Jahre alt und wuchsen danach im Weissen Haus in Washington auf. Sie besuchten bis zu ihrem Highschool–Abschluss die private Sidwell Friends School. Sasha beendete die Schule 2019 und schrieb sich zunächst an der University of Michigan ein. Dann wechselte sie an die University of California, um Psychologie zu studieren.