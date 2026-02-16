Michelle und Eric Philippi: Heiratsantrag beim Abschiedskonzert

Das Paar ist bereits seit rund zwei Jahren verlobt. Im Frühjahr 2024 hatte Philippi erstmals um Michelles Hand angehalten – damals hatte die Sängerin die Verlobung bei Florian Silbereisens (44) «Schlagerboom» öffentlich gemacht. Zur Hochzeit kam es bisher allerdings nicht: Michelle hatte die Trauung wegen ihrer Abschiedstournee «Zum letzten Mal» auf unbestimmte Zeit verschoben. «Die Trauung, die wird erst noch ein bisschen warten müssen, weil das jetzt erst mal wirklich Priorität hat», erklärte sie noch beim «Schlagerboom» im vergangenen Jahr.