Michelle Williams: Seltene Worte über Heath Ledger

In einer neuen Episode des Podcasts «Armchair Expert with Dax Shepard» äussert sich Williams mit einem seltenen Kommentar über den «Joker»–Darsteller, der 2008, einige Monate nach ihrer Trennung, verstorben ist. «So besonders, so besonders, Gott sei Dank gibt es Matilda», entgegnet Williams gerührt, nachdem Shepard von Ledger schwärmt. «Ich weiss nicht, ob ich mich jemals so schnell in jemanden verliebt habe», sagt jener. Er sei einer der aussergewöhnlichsten Kerle, die Shepard je getroffen habe. «Und ich konnte das Gewicht der Welt auf ihm auf eine ganz besondere Weise spüren, die mir das Herz gebrochen hat. Ich war sehr, sehr traurig, und dachte, er sei einfach so besonders.»