Michelle Williams spricht Hörbuch-Memoiren von Britney Spears

Williams soll nicht erste Wahl gewesen sein

Spears' Memoiren erscheinen über Gallery Books. Der Penguin Verlag bringt ebenfalls bereits am 24. Oktober auch eine deutsche Fassung in die Läden. «The Woman In Me: Meine Geschichte» sei «eine mutige und tief berührende Geschichte von Freiheit, Ruhm, Mutterschaft, Überleben, Glaube und Hoffnung», heisst es in der Beschreibung des Buches. Die Sängerin beweise «bemerkenswerte Offenheit und Humor».