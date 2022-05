Michelle Williams strahlt mit Babybauch in Cannes

Sie spielt eine Künstlerin

Zu dem eleganten Kleid, das ihren Babybauch perfekt in Szene setzte, kombinierte sie flache Schuhe in Schwarz-Weiss und eine silberne Kette. Ihre kurzen, blonden Haare hatte sie sich schlicht zum Seitenscheitel frisiert. In dem vorgestellten Film spielt Williams eine Künstlerin, die sich auf eine wichtige Ausstellung vorbereitet und ihr kreatives Leben mit den täglichen Dramen von Familie und Freunden in Einklang bringen muss. Es ist bereits der vierte Film, den Regisseurin Kelly Reichardt gemeinsam mit Michelle Williams umsetzt.