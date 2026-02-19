Michelle Yeoh erhält Stern auf dem Hollywood Walk of Fame

Weiter bedankte sich Yeoh bei ihren «Fans auf der ganzen Welt» und ihrem Bruder und dessen Frau: «Sie haben mich überrascht und sind gestern extra aus Malaysia angereist.» Auch ihrer verstorbenen Eltern gedachte sie in der Rede. Sie sagte: «Einst war ich ein kleines Mädchen aus Malaysia, das unter dem weiten Himmel sass, zu einem einzigen, klar erkennbaren Stern aufblickte und es wagte zu glauben, dass ich ihm folgen könnte. Und jetzt ist da einer auf der Erde.»