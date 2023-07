Michelle Yeoh und Jean Todt geben sich nach 19 Jahren das Jawort

Yeoh sorgte erst zu Beginn dieses Jahres für Schlagzeilen, als sie als erste Schauspielerin asiatischer Herkunft mit einem Oscar ausgezeichnet wurde - für ihre Leistung im Erfolgsfilm «Everything Everywhere All at Once» (2022), der bei der 95. Oscarverleihung mit insgesamt sieben Trophäen ausgezeichnet wurde. Todt ist ehemaliger Präsident des Welt-Automobilverbands FIA, war einstmals selbst Rennfahrer und um die Jahrtausendwende Michael Schumachers Teamchef bei Ferrari. Todt war nie verheiratet, bringt aber einen Sohn aus einer früheren Beziehung mit in die Ehe.