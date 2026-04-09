Mick Fleetwood heiratet zum fünften Mal

Was folgte, war nach eigenen Worten eine schwere Zeit. Im Jahr 2024 sprach Fleetwood im britischen Musikmagazin «Mojo» darüber, wie ihn die Jahre nach dem Ende seiner letzten Ehe und der Tod von Christine McVie im Jahr 2022 getroffen haben: «Es war eine seltsame Zeit für mich. Den Verlust der lieben Christine zu verarbeiten war katastrophal. Und dann, in meiner Welt, auch die Band irgendwie zu verlieren. Und dann noch die Trennung von meiner Partnerin. Ich fand mich dabei wieder, meine Wunden zu lecken.»