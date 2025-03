Mick Jagger bei den Oscars: Sein Auftritt sorgt für Standing Ovations

Mit dem Erklingen der ersten Takte von «Sympathy for the Devil» wusste das Oscar–Publikum schon, dass etwas Besonderes bevorstand. Was dann folgte, liess selbst hartgesottene Hollywood–Stars in ehrfürchtiges Staunen verfallen: Überraschend betrat Rock–Legende Mick Jagger (81) die Oscar–Bühne, um den Preis für den «Besten Originalsong» zu präsentieren. Der Rolling–Stones–Frontmann war nicht offiziell angekündigt gewesen und sorgte entsprechend für offen stehende Münder.