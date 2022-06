Mick Jagger genesen: Rolling Stones setzen Europa-Tour fort

Gute Neuigkeiten für alle Fans der Rolling Stones: Frontmann Mick Jagger (78) meldet sich in einem Twitter-Video aus der Corona-Quarantäne, die er nun offenbar wieder genesen verlassen darf. Der Sänger entschuldigt sich «für die Unannehmlichkeiten wegen der Shows» und fügt hinzu, dass der für den 21. Juni geplante Gig in Italien stattfinden wird. «Wir werden am Dienstag in Mailand auf der Bühne stehen. Also sehen wir uns dort», erklärt er.