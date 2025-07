Mick Jagger: Mit diesen Stars feiert er seinen 82. Geburtstag

Auf Bildern, die die «Daily Mail» zeigt, ist Mick Jagger vor dem Club in einem weissen Seidenhemd, schwarzer Hose und dunkler, gepunkteter Jacke zu sehen. An seiner Seite glänzte seine Verlobte Melanie Hamrick (38) in einem schwarzen Minikleid. Ebenfalls mit dabei waren offenbar Jagger–Tochter Georgia May (33) sowie deren Mutter Jerry Hall (69). Auch Luciana Gimenez (55), die mit Jagger ihren Sohn Lucas (26) hat, soll angeblich mitgefeiert haben.