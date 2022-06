Mick Jagger trinkt eine Mass Bier in München

Mick Jagger (78) geniesst eine Mass Bier in München! Der Sänger ist aktuell gemeinsam mit den Rolling Stones auf Europa-Tour. Nach einer erfolgreichen Nacht in Madrid machte die Band am Sonntagabend (5. Juni) Halt in der bayerischen Hauptstadt. Bevor es für die Kultrocker auf die Bühne ging, nahm sich Jagger die Zeit, um München zu erkunden. Dabei durfte ein Abstecher in den Biergarten nicht fehlen. Ein Clip auf Instagram zeigt, wie der Musiker mit seinem Bier anstösst. «Prost München», schrieb er dazu.