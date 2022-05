Mick Jagger über Harry Styles: «Ich war viel androgyner»

Harry Styles startet im Juni den europäischen Teil seiner «Love On Tour». Dabei macht er auch in München, Berlin und Köln Halt. Am 20. Mai erschien sein drittes Studioalbum «Harry's House». Auch die Rolling Stones haben eine Tour durch Europa angekündigt. Im Juni und Juli stehen sie für zwei Termine in Deutschland auf der Bühne, in München und Gelsenkirchen. Die Konzerte der «Sixty»-Tour sind die ersten der Band in Europa ohne ihren Schlagzeuger Charlie Watts (1941-2021).