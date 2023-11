Mick Jagger und Jerry Hall geniessen gemeinsam ihr Grosseltern-Glück

Model Jerry Hall (67) hat auf Instagram einen besonderen Schnappschuss geteilt. Das Foto zeigt sie mit ihrem jüngsten Enkelkind im rechten Arm. Mit dabei ist zudem Rolling–Stones–Frontmann Mick Jagger (80). Mit ihm hat Jerry Hall vier Kinder. Der Sänger steht auf der Aufnahme hinter seiner Ex, die sich an ihn drückt. Seine rechte Hand hat er auf ihre Schulter gelegt, die linke Hand in ihre freie Hand.