Mick Schumacher: Erster öffentlicher Auftritt mit seiner Freundin

Er im Smoking, sie im hautengen Kleid

In der Frankfurter Festhalle zeigte sich das Paar am 17. Februar verliebt und innig. Arm in Arm posierten der Sohn von Formel–1–Ikone Michael Schumacher (55) und das dänische Model für die Fotografen. Er trug einen dunklen eleganten Smoking, sie strahlte in einem engen Schlauchkleid. Während er seine Haare glatt nach hinten gegelt hatte, trug sie ihre blonden langen Haare offen.