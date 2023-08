Mick Schumacher zeigt seine Freundin

Aufgenommen wurde das Pärchen-Bild wohl in Saint-Tropez. Aus dem südfranzösischen Ort posteten beide in den vergangenen Tagen immer mal wieder Fotos. Einen ersten Hinweis auf eine neue Freundin hatte Schumacher bereits am Samstagabend gegeben. In seiner Story mit Urlaubsschnappschüssen tauchte auch ein Bild auf, in dem seine Hand die Hand einer weiblichen Begleitung hält. Auffällig dabei waren die identischen Armkettchen mit einem kleinen, goldenen Herz.