Mickey Rourke: Keine Mietzahlungen wegen unzumutbarer Wohnsituation?

Mickey Rourke (73) hat sich nach seinem Rauswurf aus einem Mietshaus in Los Angeles zu Wort gemeldet. Berichten zufolge musste er das Haus wegen Mietrückständen von 59.100 US–Dollar räumen. Jetzt betonte der Schauspieler, dass das nicht auf finanzielle Probleme zurückzuführen sei.
Er schildert prekäre Wohnsituation
«Der Grund, warum ich die Miete nicht mehr bezahlt habe, war, dass die Wohnbedingungen in dem Haus unzumutbar geworden waren», behauptete er in einem Statement gegenüber «E! News». «Monatelang gab es schwerwiegende Probleme, die trotz meiner Bemühungen, sie beheben zu lassen, immer wieder ignoriert wurden.» Er berichtete von «andauernden Problemen mit Nagetieren», die «nie vollständig behoben» worden seien. Auch ständige Schwierigkeiten mit dem Badezimmer und den Wasserleitungen beklagte er. Obwohl er sich darum gekümmert habe, die Mängel beheben zu lassen, sei nichts passiert. Zudem seien «grundlegende Wartungsarbeiten nie ordnungsgemäss durchgeführt worden».
Die Miete einzubehalten, sei keine leichtfertige Entscheidung gewesen. «Ich konnte einfach nicht weiter für ein Haus bezahlen, das sich in einem so schlechten Zustand befand, nachdem ich so oft versucht hatte, diese Probleme beheben zu lassen», erklärte Rourke.
Mickey Rourke würde nie Spenden annehmen
Das Mietshaus wurde Berichten zufolge inzwischen wieder an den Vermieter übergeben. Das entschied ein Gericht des Los Angeles County am Montag. Der Vermieter hatte Rourke im Dezember in einer Klage aufgefordert, das Haus innerhalb von drei Tagen zu verlassen oder die Mietschulden zu begleichen. Bereits im Januar soll er dabei gesichtet worden seien, wie er persönliche Gegenstände aus dem Haus trug. Ein Umzugswagen soll einen Tag später gekommen sein.
Anfang des Jahres machte Rourke zudem deutlich, dass er finanziell nicht auf Hilfe angewiesen sei. Er distanzierte sich von einer Spendenkampagne, die offenbar in seinem Namen wegen der Mietschulden gestartet worden war. In einem Instagram–Clip erklärte er, «überhaupt nichts» mit der GoFundMe–Aktion zu tun zu haben. Er würde Fremde nie nach Geld fragen, sagte er, und forderte die Unterstützer auf, sich ihre Spenden zurückerstatten zu lassen.