Mickey Rourke stellt klar: Er hat Fans nicht um Spenden gebeten

Seine finanziellen Probleme bestritt er aber nicht. Die Corona–Pandemie und der Hollywood–Autorenstreik hätten seine Einnahmen stark beeinträchtigt. Er habe sich jedoch Geld von einem engen Freund geliehen. «Ich würde niemals Fremde oder Fans um einen Cent bitten. Das ist nicht mein Stil», betonte Rourke. Trotz der Aufregung versicherte der 73–Jährige, es gehe ihm gut. «Ich habe ein Dach über dem Kopf. Ich habe Essen», sagte er. Demnächst wolle er wieder arbeiten.