Mickie-Krause-Album «Plus 1»: Perfekte Party-Doppelpässe

Sie setzen sich nicht nur für gute Partys ein, sondern gemeinsam mit der Stiftung FLY & HELP auch für bessere Bildungschancen in afrikanischen Ländern. Was sind da die aktuellen Projekte?

Krause: Ich habe gerade die Zusage für den Bau einer sechsten Schule erteilt! Diese Schule werden wir 2026 eröffnen und zwar in Verbindung mit «Stars unter Afrikas Sternen», eine Veranstaltung von FLY & HELP in Kenia.