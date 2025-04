Mickie Krause: «Ausgebrannt» von Ballermann-Karriere

Umdenken wegen Krebsdiagnose

Dann folgte im Februar 2022 der grosse Schicksalsschlag: Bei Dreharbeiten zur VOX–Sendung «Showtime of my Life – Stars gegen Krebs» wurde bei einer Routineuntersuchung Blasenkrebs diagnostiziert. Da der Tumor früh erkannt wurde, konnte er gut operiert werden – seit August 2022 gilt Krause als tumorfrei, wie er seinen Fans damals in einem Instagram–Video verkündete.