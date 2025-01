Mietwagen im Urlaub: Preise entwickeln sich stabil

Regionale Preisunterschiede

Die Mietwagenpreise variieren je nach Reiseziel erheblich, wie das Beispiel der Winterferien zeigt. In Portugal, einem der günstigsten Länder, kostet ein Mietwagen durchschnittlich 16 Euro pro Tag. In Spanien liegt der Preis bei 19 Euro, während Reisende in Italien und Griechenland mit 27 bzw. 24 Euro pro Tag höhere Kosten einkalkulieren müssen. Deutlich teurer sind Mietwagen in den USA, wo die Tagesrate in Florida bei 59 Euro liegt. Mauritius bietet mit durchschnittlich 35 Euro pro Tag eine günstige Alternative für Mietwagen auf Fernreisen.