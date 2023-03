Mighty-Oaks-Frontmann Ian Hooper könnte nicht mehr in US-Heimat leben

Warum haben Sie sich dazu entschieden, auf Solopfaden zu wandeln?

Ian Hooper: Wenn man zehn Jahre in einer Band spielt, fährt man sich ziemlich fest, was das Spektrum an Sound angeht, den man bespielt. Bei Mighty Oaks ist es Folk, Singer-Songwriter, und das liebe ich auch, das ist das, was natürlich aus mir herauskommt, wenn ich mich hinsetze und Musik mache. Aber ich hatte auch Lust auf etwas Neues, auf etwas mit mehr Energie und in Richtung Pop. Das war schwer, im Kontext einer Band mit einzubringen. Ich bin noch am Probieren und am Suchen und Finden, in welche Richtung dieser Sound gehen wird. Das entwickelt sich gerade alles. Meine neueste Single «Dry Your Tears» klingt auf jeden Fall sehr anders als alles, was ich bisher gemacht habe.