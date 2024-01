Mike Heiter: Für das Dschungelcamp wird er zum Raucher

Mike Heiter: «Ich hab' noch nie in meinem Leben Zigaretten geraucht»

In einer aktuellen Story in dem sozialen Netzwerk erklärt der Ex–Partner von Elena Miras (31), dass er bis vor Kurzem noch nie in seinem Leben Zigaretten geraucht habe. Doch zu «E–Zigaretten mit Geschmack» habe Heiter in der Vergangenheit gegriffen, bevor er auf Nikotinpflaster umgestiegen sei, die in den Mund gelegt über die Schleimhäute Nikotin in den Körper abgeben.