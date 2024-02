Mike Heiter nach Dschungel-Rauswurf: «Kim gehe ich lieber aus dem Weg»

Können Sie sich vorstellen, Leyla auch ausserhalb der Show kennenzulernen?

Heiter: Ja. Wir sind so verblieben, dass wir auf jeden Fall darüber hinaus Kontakt haben. Wie zwei normale Menschen, die sich irgendwie mögen. Aber ob es jetzt in einer Kennenlernphase endet oder so weitergeht, werden wir in der Zukunft sehen.