Mike Krüger: «Zur Goldenen Hochzeit sind wir verschwunden»

«Supernasen»–Filme waren in den 1980er Jahren ein grosser Erfolg

Die erste Komödie der vierteiligen «Supernasen»–Reihe kam 1982 in die Kinos. Auf «Piratensender Powerplay» folgte 1983 «Die Supernasen». «Zwei Nasen tanken Super» wurde 1984 veröffentlicht, danach folgte der letzte Teil «Die Einsteiger». Insgesamt lockten die Streifen in den 1980er Jahren über zehn Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer in die Kinos.