Mike Nussbaum: Trauer um «Men in Black»-Schauspieler

Nussbaum begann seine Karriere in den 1950er–Jahren am Theater. Später stieg er auch ins Filmbusiness ein und übernahm unter anderem Rollen in «Fatal Attraction» (1987), «Field of Dreams» (1989) oder in der Science–Fiction–Komödie «Men in Black» (1997). Darin spielte er Gentle Rosenberg, einen arquilianischen Prinzen und Hüter der Arquilianischen Galaxie.