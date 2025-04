Mike Peters: Frontmann von The Alarm mit 66 Jahren gestorben

Mit seiner Ehefrau Jules, die ebenfalls an Krebs erkrankt war, gründete der Musiker die Love Hope Strength Foundation. Die Organisation, die sich dem Kampf gegen den Krebs verschrieben hat, konnte laut Angaben auf ihrer Webseite bisher mehr als 1,5 Millionen US–Dollar sammeln, um erkrankte Menschen zu unterstützen. 2019 wurde Peters für seine Verdienste zum Member of the Order of the British Empire (MBE) ernannt.