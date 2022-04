Mike Singer hat bei «Let's Dance» schon über sieben Kilo abgenommen

Sie haben unter anderem einen emotionalen Contemporary getanzt, bei dem es um eine Trennung ging. Sie wurden sehr emotional, als Sie daran dachten, Ihre Freundin Sophie einmal verlieren zu können. Welche Gedanken und Gefühle hatten Sie dabei?

Singer: Beim Contemporary waren es einige Gefühle, die da zusammengekommen sind. Natürlich habe ich an meine Freundin gedacht und an alte Erinnerungen, die mich verletzt haben. Es war einfach extrem viel. Wenn man an so viele Dinge gleichzeitig denkt, die einen so aufbrausen, kommt sowas dabei raus. Es hat einfach zum Contemporary gepasst. Ich glaube, ich habe keinen Tanz mehr gefühlt als diesen.