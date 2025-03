Mike Tyson bis William Shatner: Stars trauern um Champ George Foreman

Basketball–Star Magic Johnson (65) schrieb in seinem X–Beitrag über seinen «Boxhelden» George Foreman: «Ich habe im Laufe seiner Karriere so viele Meisterschaftskämpfe von George besucht. Er war ein K.o.–Künstler im Ring, und es war ein Vergnügen, ihn nicht nur als Boxer, sondern auch als Mensch kennenzulernen.» Kollege Scottie Pippen (59) kommentierte ein Bild von Foreman im Ring mit den Worten: «Ruhe in Frieden, George Foreman. Dein Vermächtnis lebt weiter, Champ.»