Mike Tyson boxt wieder: Seine unrühmliche Karriere abseits des Sports

Nach seiner aktiven Karriere versuchte sich Mike Tyson obendrein teilweise hinter den Kulissen als Boxpromoter. Obwohl er den Sport nach eigener Aussage hasst. Er habe einen schlechten Menschen aus ihm gemacht. Ein zweites Standbein baute er sich im Entertainmentgeschäft auf. Er trat in etlichen Filmen und Serien auf, von «Rocky Balboa» bis «How I Met Your Mother», meistens als er selbst. Am berühmtesten ist sicher sein selbstironischer Auftritt in der Hollywood–Komödie «Hangover». Für den US–Sender Comedy Central schlug er ausserdem beim Roast von Charlie Sheen (58) verbal auf den Schauspieler an.