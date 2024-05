Mike Tyson: Medizinischer Zwischenfall in Flugzeug

Der Zwischenfall hat sich nur wenige Wochen vor einem vieldiskutierten Kampf ereignet, der am 20. Juli im AT&T Stadium im texanischen Arlington steigen soll. Tyson tritt dann gegen den YouTuber und Boxer Jake Paul (27) an. Beide sorgten in der Vergangenheit abseits des Rings für Kontroversen und Skandale. Nicht nur im Heimstadion der Dallas Cowboys, das 80.000 Plätze bietet, wird das Aufeinandertreffen dann zu sehen sein, es wird auch via Netflix live gestreamt.