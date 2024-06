Mike Tysons Rückkehr in den Boxring muss verschoben werden

Verbal weiterhin angriffslustig

«Mein Arzt hat mir geraten, mein Training für ein paar Wochen zu lockern, um mich auszuruhen und zu erholen», wird Tyson zitiert. Er bedankt sich bei seinen «Fans rund um den Globus» für deren Verständnis und beteuert: «Mein Körper ist insgesamt so gut in Form wie seit den 1990er–Jahren nicht mehr und ich werde bald wieder mein volles Trainingsprogramm absolvieren können. Jake Paul, das hat dir vielleicht etwas Zeit verschafft, aber am Ende wirst du trotzdem zu Boden gehen und für immer aus dem Boxsport ausscheiden. Ich schätze die Geduld aller und kann es kaum erwarten, später in diesem Jahr einen unvergesslichen Auftritt zu liefern.»