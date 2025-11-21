Mike und Leyla Heiter über Babyplanung: Sie wünschen sich Zwillinge

Sie holt sich unterdessen bereits Tipps von anderen Müttern ein, «wie man sich dann verhalten muss». Aber sie ist sich sicher, dass sie «mit der Zeit» voll in ihrer Mutterrolle aufgehen und dass schon alles klappen wird: «Einfach, weil man ja dann auch diese Elterngefühle hat. Das ist noch mal was ganz anderes, als wenn man jetzt vorher, keine Ahnung, irgendwas plant oder übt oder sonstiges.»