Mila Kunis erinnert ihre Kinder an ihre ukrainischen Wurzeln

Mila Kunis (38) hat ihre Kinder im Zuge des Kriegs in der Ukraine auf ihre Wurzeln aufmerksam gemacht. Das erzählte die Schauspielerin ukrainischer Abstammung im CNN+-Format «Who's Talking to Chris Wallace». Es sei «wunderschön», aus unterschiedlichen Kulturen zu kommen. «Wir sollten nicht alle gleich sein. Wir sollten nicht alle gleich denken. Das ist nicht die Bedeutung von Gemeinschaft und Entwicklung. Und so haben wir unsere Kinder sehr schnell daran erinnert, dass sie zur Hälfte Ukrainer sind», sagte sie.