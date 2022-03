Mila Kunis' Spendenaufruf für Ukraine: Mehr als die Hälfte gesammelt

Menschen in der Ukraine benötigen Hilfe

Die beiden hatten ebenfalls in einem Video zu der Aktion aufgerufen. Darin sagte die Schauspielerin unter anderem: «Ich wurde 1983 in Czernowitz in der Ukraine geboren und bin 1991 nach Amerika gekommen.» Obwohl sie sich immer wie eine Amerikanerin gefühlt habe und dem Land für alles dankbar sei, sei sie aktuell sehr stolz, Ukrainerin zu sein. «Die Ereignisse, die sich in der Ukraine abspielen, sind verheerend. Es gibt keinen Platz auf dieser Welt für diese Art von ungerechtem Angriff auf die Menschheit.»