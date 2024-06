Miles Teller beerbt Richard Geres Rolle als «Offizier und Gentleman»

Darum geht's in «Ein Offizier und Gentleman»

Der Filmklassiker dreht sich um die Geschichte von Zack Mayo (Richard Gere), der seinem heruntergekommenen Leben im Rotlichviertel Manilas entkommen will und sich als Offiziersanwärter bei der US–Navy einschreibt. Er hat es nicht leicht in der Pilotenausbildung unter Gunnery Sgt. Emil Foley (Louis Gossett Jr.). Dann verliebt er sich auch noch in Paula (Debra Winger), einer Fabrikarbeiterin, die davon träumt, aus ihrer kleinen Stadt herauszukommen. Das von Taylor Hackford inszenierte romantische Drama verdiente weltweit 190 Millionen Dollar.