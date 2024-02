Miley Cyrus: Das ist ihr Fitness-Geheimnis

Miley Cyrus schwört auch auf Yoga und Laufen

Neben Pilates betreibt die Singer–Songwriterin auch Yoga. 2016 gab sie Moderator Jimmy Fallon in seiner «Tonight Show» einen Einblick in Ashtanga Yoga. «Es braucht sehr viel Übung», betonte Cyrus damals. «The Mirror» teilte in der Vergangenheit Fotos, die die «Wrecking Ball»–Sängerin in komplizierten Yoga–Posen zeigen.