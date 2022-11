Miley Cyrus: Der Ex-Teenie-Star auf der Suche nach sich selbst

Cyrus wurde am 23. November 1992 als Destiny Hope Cyrus in Franklin, Tennessee, geboren. Ihre Eltern sind der Country-Sänger Billy Ray Cyrus (61), der in den 90ern einen Riesenhit mit seinem Song «Achy Breaky Heart» feierte, und die Filmproduzentin Tish Cyrus (55). In ihrer Kindheit wurde sie oft «Smiley» genannt, weil sie so viel lachte. Später liess Cyrus ihren Namen offiziell in Miley umändern, eine Anlehnung an den Spitznamen aus den jungen Jahren. Cyrus hat zwei jüngere Geschwister, Braison (1994) und Noah (2000) und zwei ältere Halbgeschwister, Brandi (1987) und Trace (1989), die aus einer früheren Beziehung der Mutter stammen. Alle Geschwister sind ebenfalls im Entertainment-Business aktiv.