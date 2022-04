Miley Cyrus' Eltern Tish und Billy Ray wollen sich scheiden lassen

Was jedoch so final klingt, muss noch nicht den tatsächlichen Schlussstrich für die Ehe der beiden bedeuten. Es wäre schon das dritte Mal, dass einer der beiden die Scheidung einreicht, ohne dass sie auch vollzogen wird. Bereits 2010 gab es die erste Meldung von einer Scheidung, in diesem Fall eingereicht von Billy Ray Cyrus. Einige Monate später habe er diese aber wieder zurückgezogen.