Miley Cyrus feiert 20 Jahre «Hannah Montana» mit Disney+-Special

Miley Cyrus ist stolz auf ihren Serienerfolg

In der Mitteilung meldet sich auch Miley Cyrus selbst zu Wort. «Hannah Montana wird immer ein Teil von mir sein.» Aus der Serie sei eine gemeinsame Erfahrung entstanden, die ihr Leben – und das vieler Fans – nachhaltig geprägt habe. Dafür sei sie «für immer dankbar». Dass die Figur auch nach all den Jahren den Menschen noch so viel bedeute, mache sie «sehr stolz». Mit der «Hannahversary»–Feier wolle sie den Fans danken, «die mir seit 20 Jahren zur Seite stehen».