Miley Cyrus feiert auch mit ihrem Outfit 20 Jahre «Hannah Montana»

Emily Osment, bekannt für ihre Rolle als Hannah/Mileys beste Freundin und Vertraute, teilte in den sozialen Medien hingegen mit, dass sie bei der Premiere und dem Special nicht dabei sein könne, da sie für die Serie «Georgie & Mandy's First Marriage» drehe. Sie schrieb: «Hannah Montana hat mein Leben verändert. Die Serie hat mir lebenslangen Respekt vor diesem Medium Comedy vermittelt und mir Disziplin, Geduld, Timing und Respekt beigebracht, da ich schon so jung in einem Umfeld für Erwachsene arbeiten musste.» Sie schätze sich glücklich, «Teil dieser einmaligen, gigantischen Fernsehserie gewesen zu sein. Danke, dass ich in euren Wohnzimmern dabei sein durfte, und ich hoffe, dass ich auch in vielen Jahren noch dabei sein werde».